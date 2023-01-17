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Борисенко Павел Исаакович

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Место рождения

Великая Белозёрка

Дата рождения

1904

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Борисенко Исаак Михайлович

Мать: Борисенко Матрена Антоновна

Место жительства
1907
Новобелозеровка, Таврический муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
31.01.1923

Жена: Борисенко Феодосия Степановна

Новобелозеровка, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
20.10.1929

Дочь: Романова Наталья Павловна

Мать ребёнка: Борисенко Феодосия Степановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
31.05.1933

Дочь: Шевченко Валентина Павловна

Мать ребёнка: Борисенко Феодосия Степановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.12.1939

Сын: Борисенко Александр Павлович

Мать ребёнка: Борисенко Феодосия Степановна

Омск, город Омск, Омская область
Призыв на военную службу
18.08.1941
Омск, город Омск, Омская область
Призван Ленинским РВК г. Омска.
Смерть
?.11.1941
Пропал без вести под Ленинградом в ноября 1941
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