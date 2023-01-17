Борисенко Павел Исаакович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Место жительства
1907
Бракосочетание
31.01.1923
Рождение ребёнка
20.10.1929
Дочь: Романова Наталья Павловна
Мать ребёнка: Борисенко Феодосия Степановна
Рождение ребёнка
31.05.1933
Дочь: Шевченко Валентина Павловна
Мать ребёнка: Борисенко Феодосия Степановна
Рождение ребёнка
19.12.1939
Сын: Борисенко Александр Павлович
Мать ребёнка: Борисенко Феодосия Степановна
Призыв на военную службу
18.08.1941
Призван Ленинским РВК г. Омска.
Смерть
?.11.1941
Пропал без вести под Ленинградом в ноября 1941