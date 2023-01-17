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Борисенко Александр Павлович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

19.12.1939

Дата смерти

30.12.1984

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1936 г.р.
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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1939

Отец: Борисенко Павел Исаакович

Мать: Борисенко Феодосия Степановна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
?.11.1962

Жена: Борисенко Маргарита Дмитриевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисенко Маргарита Дмитриевна

Омск, город Омск, Омская область
Развод
1975

Жена: Борисенко Маргарита Дмитриевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
11.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
1976

Жена: скрыто настройками приватности

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
30.12.1984
Омск, город Омск, Омская область
Рак легкого.
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