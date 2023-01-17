Борисенко Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения19.12.1939
Дата смерти30.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1939
Бракосочетание
?.11.1962
Рождение ребёнка
19.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борисенко Маргарита Дмитриевна
Развод
1975
Рождение ребёнка
11.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1976
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
30.12.1984
Рак легкого.