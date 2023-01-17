Чепель Степан Арсеньевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Чепель Арсений
Мать: не указана
Место жительства
После 1900
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1906
Дочь: Борисенко Феодосия Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Чепель Митрофан Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1915
пропал без вести на войне