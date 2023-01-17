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Чепель Степан Арсеньевич

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Место рождения

Красный Колядин, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Чепель Арсений

Мать: не указана

Красный Колядин, Чернігівська область
Место жительства
После 1900
Таврическое, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Чепель Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Таврическое, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
05.05.1906

Дочь: Борисенко Феодосия Степановна

Мать ребёнка: не указана

Таврическое, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Чепель Митрофан Степанович

Мать ребёнка: не указана

Таврическое, Таврический муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Чепель Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Таврическое, Таврический муниципальный район, Омская область
Смерть
1915
пропал без вести на войне
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