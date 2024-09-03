Силиверстов Григорий Степанович
Место рожденияЛебаутская деревня
Дата рождения27.11.1900
Дата смерти01.11.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1900
Бракосочетание
1922
Жена: Силиверстова Анна
Рождение ребёнка
24.01.1923
Сын: Силиверстов Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Силиверстова Анна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Силиверстов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Силиверстова Анна
Рождение ребёнка
13.08.1928
Сын: Силиверстов Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Силиверстова Анна
Бракосочетание
1939
Рождение ребёнка
10.10.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Анастасия Михайловна
Смерть
01.11.1973