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Силиверстов Григорий Степанович

Место рождения

Лебаутская деревня

Дата рождения

27.11.1900

Дата смерти

01.11.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1900

Отец: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич

Мать: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна

Бракосочетание
1922

Жена: Силиверстова Анна

Рождение ребёнка
24.01.1923

Сын: Силиверстов Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Силиверстова Анна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Силиверстов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Силиверстова Анна

Рождение ребёнка
13.08.1928

Сын: Силиверстов Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Силиверстова Анна

Бракосочетание
1939

Жена: Силиверстова (Медведева) Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
10.10.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Анастасия Михайловна

Смерть
01.11.1973

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