Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиливерстова (Медведева) Екатерина Федотовна

Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна

Место рождения

д.Заимская Уватской волости

Дата рождения

21.11.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1877

Отец: Медведев Федот Дмитриев

Мать: Медведева Ирина Иоаннова

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич

Рождение ребёнка
31.10.1898

Дочь: (Силиверстова) Александра Степановна

Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич

Рождение ребёнка
27.11.1900

Сын: Силиверстов Григорий Степанович

Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич

Рождение ребёнка
17.11.1905

Сын: Силиверстов Платон Степанович

Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич

Рождение ребёнка
18.12.1906

Сын: Силиверстов Петр Степанович

Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич

Рождение ребёнка
20.02.1910

Дочь: (Силиверстова) Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич

Рождение ребёнка
25.05.1911

Дочь: (Силиверстова) Феодосия Степановна

Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич

Рождение ребёнка
08.06.1912

Сын: Силиверстов Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич

Рождение ребёнка
18.11.1913

Дочь: (Силиверстова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич

Рождение ребёнка
18.11.1914

Сын: Силиверстов Александр Степанович

Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич

Рождение ребёнка
02.02.1917

Сын: Силиверстов Гавриил Степанович

Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.