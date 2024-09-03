Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна
Место рожденияд.Заимская Уватской волости
Дата рождения21.11.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Медведев Федот Дмитриев
Мать: Медведева Ирина Иоаннова
Дочь: (Силиверстова) Александра Степановна
Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич
Сын: Силиверстов Григорий Степанович
Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич
Сын: Силиверстов Платон Степанович
Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич
Сын: Силиверстов Петр Степанович
Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич
Дочь: (Силиверстова) Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич
Дочь: (Силиверстова) Феодосия Степановна
Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич
Сын: Силиверстов Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич
Дочь: (Силиверстова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич
Сын: Силиверстов Александр Степанович
Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич
Сын: Силиверстов Гавриил Степанович
Отец ребёнка: Силиверстов Степан (Стефан) Никитич