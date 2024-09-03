Силиверстова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силиверстова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1922

Муж: не указан

Бракосочетание
1922

Муж: Силиверстов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
24.01.1923

Сын: Силиверстов Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Силиверстов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Силиверстов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Силиверстов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
13.08.1928

Сын: Силиверстов Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Силиверстов Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно

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