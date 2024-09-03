Силиверстова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1922
Муж: не указан
Бракосочетание
1922
Рождение ребёнка
24.01.1923
Сын: Силиверстов Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Силиверстов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Силиверстов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Силиверстов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
13.08.1928
Сын: Силиверстов Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Силиверстов Григорий Степанович
Смерть
Неизвестно