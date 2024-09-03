Силиверстов Степан (Стефан) Никитич
Место рожденияд.Лебаутская Уватской волости
Дата рождения29.08.1867
Дата смерти02.11.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: (Силиверстова) Александра Степановна
Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна
Сын: Силиверстов Григорий Степанович
Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна
Сын: Силиверстов Платон Степанович
Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна
Сын: Силиверстов Петр Степанович
Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна
Дочь: (Силиверстова) Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна
Дочь: (Силиверстова) Феодосия Степановна
Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна
Сын: Силиверстов Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна
Дочь: (Силиверстова) Анна Степановна
Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна
Сын: Силиверстов Александр Степанович
Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна
Сын: Силиверстов Гавриил Степанович
Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна