Силиверстов Степан (Стефан) Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силиверстов Степан (Стефан) Никитич

Место рождения

д.Лебаутская Уватской волости

Дата рождения

29.08.1867

Дата смерти

02.11.1919

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1867

Отец: Силиверстов Никита Емельянович

Мать: Силиверстова Ирина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1898

Дочь: (Силиверстова) Александра Степановна

Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна

Рождение ребёнка
27.11.1900

Сын: Силиверстов Григорий Степанович

Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна

Рождение ребёнка
17.11.1905

Сын: Силиверстов Платон Степанович

Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна

Рождение ребёнка
18.12.1906

Сын: Силиверстов Петр Степанович

Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна

Рождение ребёнка
20.02.1910

Дочь: (Силиверстова) Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна

Рождение ребёнка
25.05.1911

Дочь: (Силиверстова) Феодосия Степановна

Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна

Рождение ребёнка
08.06.1912

Сын: Силиверстов Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна

Рождение ребёнка
18.11.1913

Дочь: (Силиверстова) Анна Степановна

Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна

Рождение ребёнка
18.11.1914

Сын: Силиверстов Александр Степанович

Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна

Рождение ребёнка
02.02.1917

Сын: Силиверстов Гавриил Степанович

Мать ребёнка: Силиверстова (Медведева) Екатерина Федотовна

Смерть
02.11.1919

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