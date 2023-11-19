Авров Лука — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвров Лука

Авров Лука

Место рождения

Свербино, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1813

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Золотарев Василий Николаевич

Мать: Золотарева Ирина Тимофеевна

Свербино, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аврова Анна

Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Иорданская (Аврова) Мария Лукинична

Мать ребёнка: Аврова Анна

Тольский Майдан, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Аврова) Анна Лукинична

Мать ребёнка: Аврова Анна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Авров Иван Лукич

Мать ребёнка: Аврова Анна

Рождение ребёнка
06.08.1849

Сын: Авров Александр Лукич

Мать ребёнка: Вторая Жена ?

Тольский Майдан, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
После 1850

Жена: Вторая Жена ?

Рождение ребёнка
05.04.1862

Сын: Авров Зифон Лукич

Мать ребёнка: Вторая Жена ?

Тольский Майдан, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Юрьева (Аврова) Филицата Лукинична

Мать ребёнка: Вторая Жена ?

Смерть
1886
Тольский Майдан, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.