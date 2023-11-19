Авров Лука
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аврова Анна
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Иорданская (Аврова) Мария Лукинична
Мать ребёнка: Аврова Анна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Аврова) Анна Лукинична
Мать ребёнка: Аврова Анна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Авров Иван Лукич
Мать ребёнка: Аврова Анна
Рождение ребёнка
06.08.1849
Мать ребёнка: Вторая Жена ?
Бракосочетание
После 1850
Жена: Вторая Жена ?
Рождение ребёнка
05.04.1862
Сын: Авров Зифон Лукич
Мать ребёнка: Вторая Жена ?
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Юрьева (Аврова) Филицата Лукинична
Мать ребёнка: Вторая Жена ?
Смерть
1886