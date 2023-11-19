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Золотарева Ирина Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1865

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотарев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Орлов Лев Васильевич

Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1813

Сын: Авров Лука

Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич

Свербино, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Николаева ((?) Аврова / Золотарева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1822

Сын: (?) Авров / Золотарев Константин Васильевич

Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1824

Сын: Авров Симеон Васильевич

Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1825

Сын: Авров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1829

Сын: (?) Авров / Золотарев Илья Васильевич

Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич

Рождение ребёнка
1832

Дочь: ((?) Аврова / Золотарева) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич

Смерть
1865

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