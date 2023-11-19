Золотарева Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1865
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1807
Сын: Орлов Лев Васильевич
Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1813
Сын: Авров Лука
Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич
Свербино, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Николаева ((?) Аврова / Золотарева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: (?) Авров / Золотарев Константин Васильевич
Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1829
Сын: (?) Авров / Золотарев Илья Васильевич
Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: ((?) Аврова / Золотарева) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Золотарев Василий Николаевич
Смерть
1865