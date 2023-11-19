Аврова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти10.06.1848
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авров Лука
Рождение ребёнка
1834 ст.
Дочь: Иорданская (Аврова) Мария Лукинична
Отец ребёнка: Авров Лука
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Аврова) Анна Лукинична
Отец ребёнка: Авров Лука
Рождение ребёнка
1837
Сын: Авров Иван Лукич
Отец ребёнка: Авров Лука
Смерть
10.06.1848