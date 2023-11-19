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Аврова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

10.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авров Лука

Рождение ребёнка
1834 ст.

Дочь: Иорданская (Аврова) Мария Лукинична

Отец ребёнка: Авров Лука

Тольский Майдан, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: (Аврова) Анна Лукинична

Отец ребёнка: Авров Лука

Рождение ребёнка
1837

Сын: Авров Иван Лукич

Отец ребёнка: Авров Лука

Смерть
10.06.1848
Тольский Майдан, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

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