село Тольский Майдан, село Тольский Майдан, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Тольский Майдан

Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3119Тольский Майдан, с. каз.при суходолах Ежати, Маскалейке и колодцах.143339713761416Церковь православная 1. Сельское управление. Училищ 2 (одно сельское).
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Тольско-Майданская волость
554. Тольский Майдан, село бывшее государственное, дворов 459, жителей 2768, волостное правление (уездный город в 14 верстах), церковь православная, школа, 21 ветряная ме Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Лукояновский район
19076Тольский Майдансело54°57'44°39'N-38-042

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Лукояновский муниципальный район, Сельское поселение Тольско-Майданский сельсовет
22639464101с Тольский Майдансело
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