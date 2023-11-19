Вторая Жена ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВторая Жена ?

Вторая Жена ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1849

Сын: Авров Александр Лукич

Отец ребёнка: Авров Лука

Тольский Майдан, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
После 1850

Муж: Авров Лука

Рождение ребёнка
05.04.1862

Сын: Авров Зифон Лукич

Отец ребёнка: Авров Лука

Тольский Майдан, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Юрьева Филицата Лукинична

Отец ребёнка: Авров Лука

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close