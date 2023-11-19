Вторая Жена ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1849
Отец ребёнка: Авров Лука
Бракосочетание
После 1850
Муж: Авров Лука
Рождение ребёнка
05.04.1862
Сын: Авров Зифон Лукич
Отец ребёнка: Авров Лука
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Юрьева Филицата Лукинична
Отец ребёнка: Авров Лука
Смерть
Неизвестно