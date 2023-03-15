Милецкая (Ермакова) Ефросинья Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милецкая (Ермакова) Ефросинья Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Ермаков Емельян Харитонов

Мать: Ермакова Мария Прокопиевна

Рождение ребёнка
22.09.1935

Дочь: Милецкая Раиса Семеновна

Отец ребёнка: Милецкий Семен Маркович

Рождение ребёнка
28.02.1937

Сын: Милецкий Гавриил Семенович

Отец ребёнка: Милецкий Семен Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Милецкий Семен Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милецкий Семен Маркович

Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
1978
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