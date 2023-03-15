Милецкий Семен Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Милецкая (Ермакова) Ефросинья Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.09.1935
Дочь: Милецкая (Милецкая) Раиса Семеновна
Мать ребёнка: Милецкая (Ермакова) Ефросинья Емельяновна
Рождение ребёнка
28.02.1937
Сын: Милецкий Гавриил Семенович
Мать ребёнка: Милецкая (Ермакова) Ефросинья Емельяновна
Смерть
Неизвестно