Милецкий Семен Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМилецкий Семен Маркович

Милецкий Семен Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мелецкий Марк Васильевич

Мать: Мелецкий (Мелецкая) Мария Феодотовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Милецкая (Ермакова) Ефросинья Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Милецкая (Ермакова) Ефросинья Емельяновна

Рождение ребёнка
22.09.1935

Дочь: Милецкая (Милецкая) Раиса Семеновна

Мать ребёнка: Милецкая (Ермакова) Ефросинья Емельяновна

Рождение ребёнка
28.02.1937

Сын: Милецкий Гавриил Семенович

Мать ребёнка: Милецкая (Ермакова) Ефросинья Емельяновна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.