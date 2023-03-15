Ермакова Мария Прокопиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Захар Емельянович
Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Тимофей Емельянович
Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1889
Дочь: Шендылева (Ермакова) Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов
Рождение ребёнка
24.01.1892
Дочь: (Ермакова) Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов
Рождение ребёнка
24.07.1894
Дочь: Козырева (Ермакова) Прасковья Емельяновна
Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов
Рождение ребёнка
12.04.1897
Сын: Ермаков Иоанн Емельянович
Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Милецкая (Ермакова) Ефросинья Емельяновна
Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов
Рождение ребёнка
10.02.1910
Дочь: (Ермакова) Марфа Емельяновна
Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов
Смерть
Неизвестно