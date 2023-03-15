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Ермакова Мария Прокопиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Захар Емельянович

Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Тимофей Емельянович

Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.08.1889

Дочь: Шендылева (Ермакова) Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов

Рождение ребёнка
24.01.1892

Дочь: (Ермакова) Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов

Рождение ребёнка
24.07.1894

Дочь: Козырева (Ермакова) Прасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов

Рождение ребёнка
12.04.1897

Сын: Ермаков Иоанн Емельянович

Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Милецкая (Ермакова) Ефросинья Емельяновна

Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов

Рождение ребёнка
10.02.1910

Дочь: (Ермакова) Марфа Емельяновна

Отец ребёнка: Ермаков Емельян Харитонов

Смерть
Неизвестно

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