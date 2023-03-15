Ермаков Емельян Харитонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1889
Дочь: Шендылева Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна
Рождение ребёнка
24.01.1892
Дочь: Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна
Рождение ребёнка
24.07.1894
Дочь: Козырева Прасковья Емельяновна
Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна
Рождение ребёнка
12.04.1897
Сын: Ермаков Иоанн Емельянович
Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Милецкая Ефросинья Емельяновна
Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна
Рождение ребёнка
10.02.1910
Дочь: Марфа Емельяновна
Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Захар Емельянович
Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Тимофей Емельянович
Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
Неизвестно