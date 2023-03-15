Ермаков Емельян Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермаков Емельян Харитонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1889

Дочь: Шендылева Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна

Рождение ребёнка
24.01.1892

Дочь: Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна

Рождение ребёнка
24.07.1894

Дочь: Козырева Прасковья Емельяновна

Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна

Рождение ребёнка
12.04.1897

Сын: Ермаков Иоанн Емельянович

Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Милецкая Ефросинья Емельяновна

Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна

Рождение ребёнка
10.02.1910

Дочь: Марфа Емельяновна

Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Захар Емельянович

Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Тимофей Емельянович

Мать ребёнка: Ермакова Мария Прокопиевна

Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
Неизвестно
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