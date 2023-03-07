Горматова (Гущина) Матрёна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения10.11.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1883
Рождение ребёнка
25.11.1910
Дочь: Анастасия Семёновна
Отец ребёнка: Горматов Семён Николаевич
Бракосочетание
14.12.1910
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1912
Дочь: Мария Семёновна
Отец ребёнка: Горматов Семён Николаевич
Смерть
Неизвестно