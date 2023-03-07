Горматова (Гущина) Матрёна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова (Гущина) Матрёна Ефимовна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.11.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1883

Отец: Гущин Ефим Филиппович

Мать: Гущина Екатерина Константиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.11.1910

Дочь: Анастасия Семёновна

Отец ребёнка: Горматов Семён Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.12.1910

Муж: Горматов Семён Николаевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1912

Дочь: Мария Семёновна

Отец ребёнка: Горматов Семён Николаевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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