Горматов Семён Николаевич
Место рождения
Дата рождения19.07.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1885
Рождение ребёнка
25.11.1910
Дочь: Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Горматова Матрёна Ефимовна
Бракосочетание
14.12.1910
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1912
Дочь: Мария Семёновна
Мать ребёнка: Горматова Матрёна Ефимовна
Смерть
Неизвестно