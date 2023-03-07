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Горматов Семён Николаевич

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

19.07.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1885

Отец: Горматов Николай Яковлевич

Мать: Горматова Александра Спиридоновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.11.1910

Дочь: Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Горматова Матрёна Ефимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.12.1910

Жена: Горматова Матрёна Ефимовна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.11.1912

Дочь: Мария Семёновна

Мать ребёнка: Горматова Матрёна Ефимовна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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