Горматова (Ульяничева) Александра Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова (Ульяничева) Александра Спиридоновна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ульяничев Спиридон Петрович

Мать: Ульяничева (Головопятова) Матрёна Никитична

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1882

Муж: Горматов Николай Яковлевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1883

Сын: Горматов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Горматов Николай Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.07.1885

Сын: Горматов Семён Николаевич

Отец ребёнка: Горматов Николай Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1890

Дочь: Родимова (Горматова) Мавра Николаевна

Отец ребёнка: Горматов Николай Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.01.1893

Сын: Горматов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Горматов Николай Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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