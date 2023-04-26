Горматова (Ульяничева) Александра Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
01.11.1882
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.09.1883
Отец ребёнка: Горматов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
19.07.1885
Сын: Горматов Семён Николаевич
Отец ребёнка: Горматов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
28.04.1890
Дочь: Родимова (Горматова) Мавра Николаевна
Отец ребёнка: Горматов Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
01.01.1893
Сын: Горматов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Горматов Николай Яковлевич
Смерть
Неизвестно