Ульяничева (Головопятова) Матрёна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяничева (Головопятова) Матрёна Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822

Отец: Головопятов Никита Прокофьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Горматова Александра Спиридоновна

Отец ребёнка: Ульяничев Спиридон Петрович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульяничев Спиридон Петрович

Смерть
Неизвестно
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