Ульяничева (Головопятова) Матрёна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1822
Отец: Головопятов Никита Прокофьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Горматова Александра Спиридоновна
Отец ребёнка: Ульяничев Спиридон Петрович
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно