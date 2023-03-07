Гущина (Куваева) Екатерина Константиновна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Куваев Константин Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.06.1864
Сын: Гущин Пётр Ефимович
Отец ребёнка: Гущин Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
28.10.1865
Дочь: Горбунова Анастасия Ефимовна
Отец ребёнка: Гущин Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
07.02.1868
Дочь: Суздальцева Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Гущин Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
08.07.1874
Отец ребёнка: Гущин Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
19.11.1876
Дочь: Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Гущин Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
16.05.1879
Дочь: Елена Ефимовна
Отец ребёнка: Гущин Ефим Филиппович
Рождение ребёнка
10.11.1883
Дочь: Горматова Матрёна Ефимовна
Отец ребёнка: Гущин Ефим Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно