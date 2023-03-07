Гущина (Куваева) Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Куваева) Екатерина Константиновна

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Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Куваев Константин Григорьевич

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.06.1864

Сын: Гущин Пётр Ефимович

Отец ребёнка: Гущин Ефим Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.10.1865

Дочь: Горбунова Анастасия Ефимовна

Отец ребёнка: Гущин Ефим Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1868

Дочь: Суздальцева Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Гущин Ефим Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1874

Сын: Гущин Прохор Ефимович

Отец ребёнка: Гущин Ефим Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
19.11.1876

Дочь: Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Гущин Ефим Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.05.1879

Дочь: Елена Ефимовна

Отец ребёнка: Гущин Ефим Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1883

Дочь: Горматова Матрёна Ефимовна

Отец ребёнка: Гущин Ефим Филиппович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Ефим Филиппович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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