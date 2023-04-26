Суздальцева (Гущина) Евдокия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения07.02.1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1868
Бракосочетание
14.01.1894
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1894
Дочь: (Суздальцева) Анисья Даниловна
Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич
Рождение ребёнка
25.07.1897
Сын: Суздальцев Евдоким Данилович
Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич
Рождение ребёнка
24.01.1902
Дочь: (Суздальцева) Анна Даниловна
Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич
Смерть
Неизвестно