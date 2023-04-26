Суздальцева (Гущина) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Гущина) Евдокия Ефимовна

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

07.02.1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1868

Отец: Гущин Ефим Филиппович

Мать: Гущина (Куваева) Екатерина Константиновна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
14.01.1894

Муж: Суздальцев Данила Сергеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.12.1894

Дочь: (Суздальцева) Анисья Даниловна

Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.07.1897

Сын: Суздальцев Евдоким Данилович

Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1902

Дочь: (Суздальцева) Анна Даниловна

Отец ребёнка: Суздальцев Данила Сергеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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