Кондратова (Красноусова) Екатерина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Бракосочетание
17.01.1770
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.05.1770
Отец ребёнка: Кондратов Василий Отставной Д.Новопавловской Иванов
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
воспр. Василий Павлов? Красноусов
Рождение ребёнка
15.06.1775
Дочь: Агрипина Васильева
Отец ребёнка: Кондратов Василий Отставной Д.Новопавловской Иванов
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Кондратов Василий Отставной Д.Новопавловской Иванов
Рождение ребёнка
12.11.1779
Сын: Кондратов Матвей Васильев
Отец ребёнка: Кондратов Василий Отставной Д.Новопавловской Иванов
Рождение ребёнка
23.02.1781
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Кондратов Василий Отставной Д.Новопавловской Иванов
Рождение ребёнка
19.01.1784
Сын: Кондратов Григорий Казак Ст. Камышловой Васильев
Отец ребёнка: Кондратов Василий Отставной Д.Новопавловской Иванов
Рождение ребёнка
23.11.1785
Дочь: Стефанида Васильева
Отец ребёнка: Кондратов Василий Отставной Д.Новопавловской Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно