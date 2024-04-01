Кондратов Василий Отставной Д.Новопавловской Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратов Василий Отставной Д.Новопавловской Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Кондратов Иван Отст. Капрал Д. Новопавловской Осипов

Мать: Кондратова Возм 2 Жена Ирина Степанова

Бракосочетание
17.01.1770

Жена: Кондратова Екатерина Павлова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.05.1770

Сын: Кондратов Иван Васильев

Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
воспр. Василий Павлов? Красноусов
Рождение ребёнка
15.06.1775

Дочь: Агрипина Васильева

Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
12.11.1779

Сын: Кондратов Матвей Васильев

Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
23.02.1781

Сын: Кондратов Прокопий Васильев

Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Параскева Васильева

Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
19.01.1784

Сын: Кондратов Григорий Казак Ст. Камышловой Васильев

Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
23.11.1785

Дочь: Стефанида Васильева

Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кондратов Александр? Васильев

Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова

Смерть
Неизвестно
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