Кондратов Василий Отставной Д.Новопавловской Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Бракосочетание
17.01.1770
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
27.05.1770
Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
воспр. Василий Павлов? Красноусов
Рождение ребёнка
15.06.1775
Дочь: Агрипина Васильева
Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
12.11.1779
Сын: Кондратов Матвей Васильев
Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
23.02.1781
Сын: Кондратов Прокопий Васильев
Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Параскева Васильева
Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
19.01.1784
Сын: Кондратов Григорий Казак Ст. Камышловой Васильев
Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
23.11.1785
Дочь: Стефанида Васильева
Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кондратов Александр? Васильев
Мать ребёнка: Кондратова Екатерина Павлова
Смерть
Неизвестно