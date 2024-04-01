Красноусов Павел Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смертиДо 1775
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: Красноусов Михаил Кирилов
Мать: Красноусова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: Красноусов Козма Отст.Казак Р.Плосского Павлов
Мать ребёнка: Красноусова Марьяна Афанасьева
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Красноусова Марьяна Афанасьева
Рождение ребёнка
1743
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Кондратова (Красноусова) Екатерина Павлова
Мать ребёнка: Красноусова Марьяна Афанасьева
Смерть
До 1775