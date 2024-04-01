Красноусов Павел Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красноусов Павел Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

До 1775

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: Красноусов Михаил Кирилов

Мать: Красноусова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноусова Марьяна Афанасьева

Рождение ребёнка
1730

Сын: Красноусов Козма Отст.Казак Р.Плосского Павлов

Мать ребёнка: Красноусова Марьяна Афанасьева

Рождение ребёнка
1734

Сын: Красноусов Филипп Павлов

Мать ребёнка: Красноусова Марьяна Афанасьева

Рождение ребёнка
1743

Сын: Красноусов Василий Отст. Казак Редута Плосского Павлов

Мать ребёнка: Красноусова Марьяна Афанасьева

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Кондратова (Красноусова) Екатерина Павлова

Мать ребёнка: Красноусова Марьяна Афанасьева

Смерть
До 1775

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