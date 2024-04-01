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Красноусов Филипп Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1794

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Красноусов Павел Михайлов

Мать: Красноусова Марьяна Афанасьева

Рождение ребёнка
Около 1764

Сын: Красноусов Николай Филиппов

Мать ребёнка: Красноусова Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Шестернина Екатерина Филипова

Мать ребёнка: Красноусова Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Матрона Филипова

Мать ребёнка: Красноусова Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
02.08.1779

Сын: Красноусов Лаврентий Филипов

Мать ребёнка: Красноусова Аксинья Осипова

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Красноусов Петр Филиппов

Мать ребёнка: Красноусова Аксинья Осипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Филипова

Мать ребёнка: Красноусова Аксинья Осипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красноусова Аксинья Осипова

Смерть
1794
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