Красноусов Филипп Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1794
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Рождение ребёнка
Около 1764
Сын: Красноусов Николай Филиппов
Мать ребёнка: Красноусова Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Шестернина Екатерина Филипова
Мать ребёнка: Красноусова Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Матрона Филипова
Мать ребёнка: Красноусова Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
02.08.1779
Сын: Красноусов Лаврентий Филипов
Мать ребёнка: Красноусова Аксинья Осипова
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Красноусова Аксинья Осипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Филипова
Мать ребёнка: Красноусова Аксинья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1794