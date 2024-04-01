Красноусова Марьяна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.02.1775
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1730
Сын: Красноусов Козма Отст.Казак Р.Плосского Павлов
Отец ребёнка: Красноусов Павел Михайлов
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Красноусов Павел Михайлов
Рождение ребёнка
1743
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Кондратова (Красноусова) Екатерина Павлова
Отец ребёнка: Красноусов Павел Михайлов
Смерть
02.02.1775
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
вдова 70+ (скрыто на перегибе)