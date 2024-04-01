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Красноусова Марьяна Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.02.1775

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красноусов Павел Михайлов

Рождение ребёнка
1730

Сын: Красноусов Козма Отст.Казак Р.Плосского Павлов

Отец ребёнка: Красноусов Павел Михайлов

Рождение ребёнка
1734

Сын: Красноусов Филипп Павлов

Отец ребёнка: Красноусов Павел Михайлов

Рождение ребёнка
1743

Сын: Красноусов Василий Отст. Казак Редута Плосского Павлов

Отец ребёнка: Красноусов Павел Михайлов

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Кондратова (Красноусова) Екатерина Павлова

Отец ребёнка: Красноусов Павел Михайлов

Смерть
02.02.1775
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
вдова 70+ (скрыто на перегибе)

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