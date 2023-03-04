Сухих Пётр Евфремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих Пётр Евфремович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Сухих Ефрем Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1750 ст.

Жена: Сухих Феврония Яковлева

1750г. Нолинск МК (свадьба) невеста Уржумского уезда Ботелевской Волости дер. Варсковской крест. Якова Перевощикова дочь девка ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Евлампия Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Сухих Артемей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1763
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ксения Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

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