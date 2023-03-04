Сухих Пётр Евфремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Сухих Ефрем Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1750 ст.
Жена: Сухих Феврония Яковлева
1750г. Нолинск МК (свадьба) невеста Уржумского уезда Ботелевской Волости дер. Варсковской крест. Якова Перевощикова дочь девка ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Евлампия Ефремовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1763
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ксения Ефремовна
Мать ребёнка: не указана