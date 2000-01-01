(Сухих) Ксения Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сухих) Ксения Ефремовна

(Сухих) Ксения Ефремовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

После 1786

Пол

Женский

Отец

1733 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Сухих Пётр Евфремович

Мать: не указана

Смерть
После 1786
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close