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(Сухих) Евлампия Ефремовна
(Сухих) Евлампия Ефремовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1753
Дата смерти
После 1763
Пол
Женский
Отец
Сухих Пётр Евфремович
1733 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец:
Сухих Пётр Евфремович
Мать: не указана
Смерть
После 1763
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