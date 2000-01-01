Сухих (Перевощикова) Феврония Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1750 ст.
1750г. Нолинск МК (свадьба) невеста Уржумского уезда Ботелевской Волости дер. Варсковской крест. Якова Перевощикова дочь девка ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Смерть
После 1763