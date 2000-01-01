Сухих (Перевощикова) Феврония Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухих (Перевощикова) Феврония Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.02.1750 ст.

Муж: Сухих Пётр Евфремович

1750г. Нолинск МК (свадьба) невеста Уржумского уезда Ботелевской Волости дер. Варсковской крест. Якова Перевощикова дочь девка ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 4
Смерть
После 1763
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