Ушакова Агафья Архиповна 1714 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ушакова Агафья Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
1735

Дочь: Подойницына Ушакова Устиния Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
1740

Сын: Ушаков Архип Васильевич

Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
1743

Сын: Ушаков Лев Васильевич

Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
1745

Сын: Ушаков Осип Васильевич

Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
1749

Сын: Ушаков Лаврентий Васильевич

Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Ушакова Васса Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ушакова Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Ушаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич

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