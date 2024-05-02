Ушакова Агафья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Подойницына Ушакова Устиния Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Ушаков Лаврентий Васильевич
Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Ушакова Васса Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ушакова Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Ушаков Василий Елисеевич