Ушаков Лаврентий Васильевич 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ушаков Лаврентий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Ушаков Василий Елисеевич

Мать: Ушакова Агафья Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Зимина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ушакова Прасковья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Ушакова Зимина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Ушаков Николай Лаврентьевич

Мать ребёнка: Ушакова Зимина Степанида Ивановна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Ушакова Елена Лаврентьевна

Мать ребёнка: Ушакова Зимина Степанида Ивановна

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