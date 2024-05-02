Ушаков Лаврентий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Ушаков Василий Елисеевич
Мать: Ушакова Агафья Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ушакова Прасковья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Ушакова Зимина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ушаков Николай Лаврентьевич
Мать ребёнка: Ушакова Зимина Степанида Ивановна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Ушакова Елена Лаврентьевна
Мать ребёнка: Ушакова Зимина Степанида Ивановна