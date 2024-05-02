Ушаков Иван Васильевич 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ушаков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Ушаков Василий Елисеевич

Мать: Ушакова Агафья Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Пазникова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Ушаков Василий Иванович

Мать ребёнка: Ушакова Пазникова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ушакова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Ушакова Пазникова Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Казакова Ушакова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Ушакова Пазникова Прасковья Петровна

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