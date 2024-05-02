Ушаков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Ушаков Василий Елисеевич
Мать: Ушакова Агафья Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Ушакова Пазникова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ушакова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Ушакова Пазникова Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Казакова Ушакова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Ушакова Пазникова Прасковья Петровна