Ушаков Архип Васильевич 1740 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ушаков Архип Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Ушаков Василий Елисеевич

Мать: Ушакова Агафья Архиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Пермякова Ульяна Фроловна

Рождение ребёнка
1772

Сын: Ушаков Василий Первый Архипович

Мать ребёнка: Ушакова Пермякова Ульяна Фроловна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Ушаков Василий Второй Архипович

Мать ребёнка: Ушакова Пермякова Ульяна Фроловна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Ушаков Козма Архипович

Мать ребёнка: Ушакова Пермякова Ульяна Фроловна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ушакова Мавра Архиповна

Мать ребёнка: Ушакова Пермякова Ульяна Фроловна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ушакова Матрёна Архиповна

Мать ребёнка: Ушакова Пермякова Ульяна Фроловна

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