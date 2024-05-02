Ушаков Архип Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: Ушаков Василий Елисеевич
Мать: Ушакова Агафья Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Ушаков Василий Первый Архипович
Мать ребёнка: Ушакова Пермякова Ульяна Фроловна
Рождение ребёнка
1774
Сын: Ушаков Василий Второй Архипович
Мать ребёнка: Ушакова Пермякова Ульяна Фроловна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Ушакова Пермякова Ульяна Фроловна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ушакова Мавра Архиповна
Мать ребёнка: Ушакова Пермякова Ульяна Фроловна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ушакова Матрёна Архиповна
Мать ребёнка: Ушакова Пермякова Ульяна Фроловна