Позняков Севостьян Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: Позняков Егор Тимофеев
Смерть
После 1763
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Позняков Матвей Севостьянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1785 ст.
Сын: Позняков Тимофей Севостьянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Позняков Дмитрий Севостьянов
Мать ребёнка: не указана