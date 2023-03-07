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Позняков Севостьян Егоров

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: Позняков Егор Тимофеев

Мать: Познякова Агафия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1763
Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Позняков Матвей Севостьянов

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.01.1785 ст.

Сын: Позняков Тимофей Севостьянов

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Позняков Дмитрий Севостьянов

Мать ребёнка: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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