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Позняков Матвей Севостьянов

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Позняков Севостьян Егоров

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1792

Жена: Познякова Мария

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.12.1792 ст.

Сын: Позняков Степан Матвеев

Мать ребёнка: Познякова Мария

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.11.1797 ст.

Сын: Позняков Михаил Матвеев

Мать ребёнка: Познякова Мария

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Познякова Анна Матвеева

Мать ребёнка: Познякова Мария

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Познякова Федосья Матвеева

Мать ребёнка: Познякова Мария

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.02.1808 ст.

Сын: Позняков Иван Матвеев

Мать ребёнка: Познякова Мария

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.01.1811 ст.

Сын: Позняков Ермил Матвеев

Мать ребёнка: Познякова Мария

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1814
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область