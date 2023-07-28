Позняков Матвей Севостьянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти1814
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: Позняков Севостьян Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1792
Жена: Познякова Мария
Рождение ребёнка
27.12.1792 ст.
Мать ребёнка: Познякова Мария
Рождение ребёнка
08.11.1797 ст.
Мать ребёнка: Познякова Мария
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Познякова Анна Матвеева
Мать ребёнка: Познякова Мария
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Познякова Федосья Матвеева
Мать ребёнка: Познякова Мария
Рождение ребёнка
24.02.1808 ст.
Мать ребёнка: Познякова Мария
Рождение ребёнка
13.01.1811 ст.
Мать ребёнка: Познякова Мария
Смерть
1814