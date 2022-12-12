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Позняков Иван Матвеев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.02.1808 ст.

Дата смерти

После 1831

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1808 ст.

Отец: Позняков Матвей Севостьянов

Мать: Познякова Мария

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
24.10.1826 ст.

Жена: Познякова Аксинья Харитонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Позняков Федор Иванов

Мать ребёнка: Познякова Аксинья Харитонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Позняков Николай Иванов

Мать ребёнка: Познякова Аксинья Харитонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Военная служба
С 1831
Смерть
После 1831
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