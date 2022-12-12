Позняков Иван Матвеев
Место рождения
Дата рождения24.02.1808 ст.
Дата смертиПосле 1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1808 ст.
Отец: Позняков Матвей Севостьянов
Мать: Познякова Мария
Бракосочетание
24.10.1826 ст.
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Познякова Аксинья Харитонова
Рождение ребёнка
Около 1829
Мать ребёнка: Познякова Аксинья Харитонова
Военная служба
С 1831
Смерть
После 1831