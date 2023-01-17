Познякова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиМежду 1816 и 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1792
Рождение ребёнка
27.12.1792 ст.
Отец ребёнка: Позняков Матвей Севостьянов
Рождение ребёнка
08.11.1797 ст.
Отец ребёнка: Позняков Матвей Севостьянов
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Познякова Анна Матвеева
Отец ребёнка: Позняков Матвей Севостьянов
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Познякова Федосья Матвеева
Отец ребёнка: Позняков Матвей Севостьянов
Рождение ребёнка
24.02.1808 ст.
Отец ребёнка: Позняков Матвей Севостьянов
Рождение ребёнка
13.01.1811 ст.
Отец ребёнка: Позняков Матвей Севостьянов
Смерть
Между 1816 и 1834