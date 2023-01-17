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Познякова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Между 1816 и 1834

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1792

Муж: Позняков Матвей Севостьянов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.12.1792 ст.

Сын: Позняков Степан Матвеев

Отец ребёнка: Позняков Матвей Севостьянов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.11.1797 ст.

Сын: Позняков Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Позняков Матвей Севостьянов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Познякова Анна Матвеева

Отец ребёнка: Позняков Матвей Севостьянов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Познякова Федосья Матвеева

Отец ребёнка: Позняков Матвей Севостьянов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.02.1808 ст.

Сын: Позняков Иван Матвеев

Отец ребёнка: Позняков Матвей Севостьянов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
13.01.1811 ст.

Сын: Позняков Ермил Матвеев

Отец ребёнка: Позняков Матвей Севостьянов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1816 и 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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