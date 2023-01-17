Позняков Тимофей Севостьянов
Место рождения
Дата рождения22.01.1785 ст.
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1785 ст.
Отец: Позняков Севостьян Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Позняков Григорий Тимофеев
Мать ребёнка: Познякова Федора Силантьева
Бракосочетание
До 1809
Рождение ребёнка
20.01.1817 ст.
Дочь: Позднякова Аксинья Тимофеева
Мать ребёнка: Познякова Федора Силантьева
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Познякова Екатерина Тимофеева
Мать ребёнка: Познякова Федора Силантьева
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Позняков Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: Познякова Федора Силантьева
Смерть
После 1834