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Позняков Тимофей Севостьянов

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

22.01.1785 ст.

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1785 ст.

Отец: Позняков Севостьян Егоров

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Позняков Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Познякова Федора Силантьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1809

Жена: Познякова Федора Силантьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1817 ст.

Дочь: Позднякова Аксинья Тимофеева

Мать ребёнка: Познякова Федора Силантьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Познякова Екатерина Тимофеева

Мать ребёнка: Познякова Федора Силантьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Позняков Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Познякова Федора Силантьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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