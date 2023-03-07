Позняков Григорий Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Бракосочетание
01.11.1825 ст.
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Позняков Афанасий Григорьев
Мать ребёнка: Познякова Агафия Михайлова
Бракосочетание
Между 1834 и 1849
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Позняков Матвей Григорьев
Мать ребёнка: Познякова Авдотья Григорьева
Смерть
После 1858