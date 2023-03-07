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Позняков Григорий Тимофеев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Позняков Тимофей Севостьянов

Мать: Познякова Федора Силантьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
01.11.1825 ст.

Жена: Познякова Агафия Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Позняков Афанасий Григорьев

Мать ребёнка: Познякова Агафия Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Между 1834 и 1849

Жена: Познякова Авдотья Григорьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Позняков Матвей Григорьев

Мать ребёнка: Познякова Авдотья Григорьева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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