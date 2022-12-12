Позняков Афанасий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Позняков Алексей Афанасьев
Мать ребёнка: Познякова Агафия Антонова
Бракосочетание
До 1849
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Познякова Агафия Антонова
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Позняков Кузьма Афанасьев
Мать ребёнка: Познякова Агафия Антонова
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Познякова Матрена Афанасьева
Мать ребёнка: Познякова Агафия Антонова
Смерть
После 1858