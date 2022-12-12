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Позняков Афанасий Григорьев

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Позняков Григорий Тимофеев

Мать: Познякова Агафия Михайлова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Позняков Алексей Афанасьев

Мать ребёнка: Познякова Агафия Антонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1849

Жена: Познякова Агафия Антонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Позняков Петр Афанасьев

Мать ребёнка: Познякова Агафия Антонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Позняков Кузьма Афанасьев

Мать ребёнка: Познякова Агафия Антонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Познякова Матрена Афанасьева

Мать ребёнка: Познякова Агафия Антонова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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