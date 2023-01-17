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Позняков Егор Тимофеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1705

Дата смерти

1760

Пол

Мужской

Отец

Около 1659 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1693 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705

Отец: Позняков Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Позняков Аникей Егоров

Мать ребёнка: Познякова Агафия Степанова

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Позняков Севостьян Егоров

Мать ребёнка: Познякова Агафия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1744

Сын: Позняков Евсей Егоров

Мать ребёнка: Познякова Агафия Степанова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Познякова Агафия Степанова

Смерть
1760
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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