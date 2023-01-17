Позняков Егор Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1705
Дата смерти1760
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1705
Отец: Позняков Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Мать ребёнка: Познякова Агафия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Позняков Севостьян Егоров
Мать ребёнка: Познякова Агафия Степанова
Рождение ребёнка
Около 1744
Мать ребёнка: Познякова Агафия Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1760