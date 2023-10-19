Бартенев Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1838
Работа или профессия
Неизвестно
гвардии поручик, поручик
Бракосочетание
11.01.1863
Рождение ребёнка
05.07.1864
Сын: Бартенев Виктор Викторович
Мать ребёнка: Бартенева (Броневская) Екатерина Григорьевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.04.1866
Сын: Бартенев Григорий Викторович
Мать ребёнка: Бартенева (Броневская) Екатерина Григорьевна
Рождение ребёнка
01.03.1880
Сын: Бартенев Герман Викторович
Мать ребёнка: Бартенева (Броневская) Екатерина Григорьевна