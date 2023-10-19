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Бартенев Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1838

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1838

Отец: Бартенев Иван Дмитриевич

Мать: Бартенева (Гизетти ди Капоферри) Елизавета Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
гвардии поручик, поручик
Бракосочетание
11.01.1863

Жена: Бартенева (Броневская) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
05.07.1864

Сын: Бартенев Виктор Викторович

Мать ребёнка: Бартенева (Броневская) Екатерина Григорьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.04.1866

Сын: Бартенев Григорий Викторович

Мать ребёнка: Бартенева (Броневская) Екатерина Григорьевна

Рождение ребёнка
01.03.1880

Сын: Бартенев Герман Викторович

Мать ребёнка: Бартенева (Броневская) Екатерина Григорьевна

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