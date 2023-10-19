Бартенева (Гизетти ди Капоферри) Елизавета Антоновна
Место рождения
Дата рождения04.06.1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1832
Рождение ребёнка
07.05.1834
Сын: Бартенев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Бартенев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.12.1835
Отец ребёнка: Бартенев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.06.1838
Отец ребёнка: Бартенев Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.02.1841
Отец ребёнка: Бартенев Иван Дмитриевич