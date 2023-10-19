Бартенева (Гизетти ди Капоферри) Елизавета Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБартенева (Гизетти ди Капоферри) Елизавета Антоновна

Бартенева (Гизетти ди Капоферри) Елизавета Антоновна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.06.1810

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
02.06.1832

Муж: Бартенев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.05.1834

Сын: Бартенев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Бартенев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.12.1835

Сын: Бартенев Герман Иванович

Отец ребёнка: Бартенев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.06.1838

Сын: Бартенев Виктор Иванович

Отец ребёнка: Бартенев Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.02.1841

Сын: Бартенев Борис Иванович

Отец ребёнка: Бартенев Иван Дмитриевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.