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Бартенев Борис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1841

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1841

Отец: Бартенев Иван Дмитриевич

Мать: Бартенева Елизавета Антоновна

Бракосочетание
03.04.1866

Жена: Бартенева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
11.01.1875

Сын: Бартенев Борис Борисович

Мать ребёнка: Бартенева София Ивановна

Рождение ребёнка
18.04.1876

Сын: Бартенев Владимир Борисович

Мать ребёнка: Бартенева София Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1878

Дочь: Бартенева Прасковья Борисовна

Мать ребёнка: Бартенева София Ивановна

Рождение ребёнка
06.12.1881

Дочь: Бартенева Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Бартенева София Ивановна

Смерть
1901
Ташкент, Сырдарьинская область Российская империя
Ташкент, Сырдарьинская область Российская империя
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