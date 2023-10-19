Бартенев Борис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1841
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1841
Бракосочетание
03.04.1866
Рождение ребёнка
11.01.1875
Мать ребёнка: Бартенева София Ивановна
Рождение ребёнка
18.04.1876
Сын: Бартенев Владимир Борисович
Мать ребёнка: Бартенева София Ивановна
Рождение ребёнка
04.07.1878
Дочь: Бартенева Прасковья Борисовна
Мать ребёнка: Бартенева София Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1881
Дочь: Бартенева Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Бартенева София Ивановна
Смерть
1901
Ташкент, Сырдарьинская область Российская империя
Ташкент, Сырдарьинская область Российская империя