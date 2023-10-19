Бартенева (Соколова) София Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБартенева (Соколова) София Ивановна

Бартенева (Соколова) София Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1875

Сын: Бартенев Борис Борисович

Отец ребёнка: Бартенев Борис Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1876

Сын: Бартенев Владимир Борисович

Отец ребёнка: Бартенев Борис Иванович

Рождение ребёнка
04.07.1878

Дочь: Бартенева Прасковья Борисовна

Отец ребёнка: Бартенев Борис Иванович

Рождение ребёнка
06.12.1881

Дочь: Бартенева Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Бартенев Борис Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close