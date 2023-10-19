Бартенева (Соколова) София Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1875
Отец ребёнка: Бартенев Борис Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1876
Сын: Бартенев Владимир Борисович
Отец ребёнка: Бартенев Борис Иванович
Рождение ребёнка
04.07.1878
Дочь: Бартенева Прасковья Борисовна
Отец ребёнка: Бартенев Борис Иванович
Рождение ребёнка
06.12.1881
Дочь: Бартенева Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Бартенев Борис Иванович