Бартенев Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБартенев Владимир Иванович

Бартенев Владимир Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1834

Дата смерти

1911

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1834

Отец: Бартенев Иван Дмитриевич

Мать: Бартенева Елизавета Антоновна

Бракосочетание
03.07.1860

Жена: Бартенева Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
04.09.1861

Сын: Бартенев Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Бартенева Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
11.02.1863

Сын: Бартенев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Бартенева Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
02.12.1864

Сын: Бартенев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Бартенева Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
24.10.1866

Сын: Бартенев Фёдор Владимирович

Мать ребёнка: Бартенева Ольга Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
судебный деятель, сенатор, действительный тайный советник
Смерть
1911
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close