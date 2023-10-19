Бартенев Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1834
Дата смерти1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1834
Бракосочетание
03.07.1860
Рождение ребёнка
04.09.1861
Сын: Бартенев Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Бартенева Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
11.02.1863
Сын: Бартенев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Бартенева Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
02.12.1864
Сын: Бартенев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Бартенева Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
24.10.1866
Сын: Бартенев Фёдор Владимирович
Мать ребёнка: Бартенева Ольга Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
судебный деятель, сенатор, действительный тайный советник
Смерть
1911
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область