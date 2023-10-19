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Бартенев Фёдор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1866

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1866

Отец: Бартенев Владимир Иванович

Мать: Бартенева Ольга Григорьевна

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