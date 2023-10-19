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Бартенев Герман Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1880

Отец: Бартенев Виктор Иванович

Мать: Бартенева Екатерина Григорьевна

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